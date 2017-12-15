Голові міського суду Донеччини повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Голові осуду одного із міст Донецької області повідомлено про підозру в отриманні хабара. Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України, повідомляє УНН.
“15 грудня 2015 року голові одного з міських судів Донецької області повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст. 368 (одержання неправомірної винагороди Кримінального кодексу України. Повідомлення про підозру підписано Заступником Генерального прокурора України — Керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назаром Холодницьким”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також повідомлено про підозру і спільнику голови суду — адвокату, який виконував роль посередника. Його дії кваліфіковано за ч.4, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили одному з суддів Вищого адміністративного суду України про підозру щодо декларування недостовірної інформації.