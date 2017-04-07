Глава ЕП прокомментировал теракт в Стокгольме
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Европейского парламента Антонио Таяни выразил соболезнования и поддержку в связи с терактом в Стокгольме. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.
"Шокированный страшными новостями из Стокгольма. Мы снова скорбим о гибели невинных людей. Объединяемся против ненависти и террора", - сказал А.Таяни.
Напомним, грузовик въехал в толпу людей в центре Стокгольма, были ранены несколько человек. Автомобиль врезался в магазин. Полиция перекрыла район происшествия. Также отмечается, что в результате инцидента погибли три человека.
Как сообщал УНН, украинский консул выясняет, есть ли граждане Украины среди пострадавших в Стокгольме, где грузовик наехал на людей.
Добавим, что неподалеку от места наезда транспортного средства на людей в Стокгольме были слышны звуки выстрелов.