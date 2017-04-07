Голова ЄП прокоментував теракт у Стокгольмі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президент Європейського парламенту Антоніо Таяні висловив співчуття та підтримку у зв'язку з терактом у Стокгольмі. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
"Шокований страшними новинами зі Стокгольму. Ми знову сумуємо через загибель невинних людей. Об'єднуємося проти ненависті і терору", - сказав А.Таяні.
Нагадаємо, вантажівка в'їхала в натовп людей в центрі Стокгольму, було поранено кількох людей. Автомобіль врізався в магазин. Поліція перекрила район події. Також, зазначається, що в результаті інциденту загинуло троє осіб.
Як повідомляв УНН, український консул з'ясовує, чи є громадяни України серед постраждалих в Стокгольмі, де вантажівка наїхала на людей.
Додамо, що неподалік від місця наїзду транспортного засобу на людей у Стокгольмі було чутно звуки пострілів.