Глава ВР призвал ЕП поддержать поправки, которые помогут заблокировать "Северный поток-2"

По его словам, "вчера комитет Европарламента одобрил поправки в газовую директиву, согласно которым правила третьего энергопакета должны распространяться и на морские газопроводы, связывающие ЕС с третьими странами".

"Это регулирование может заблокировать строительство "Северного потока-2" и это важный шаг к прекращению проекта "Северный поток-2", - цитирует пресс-служба спикера.

А.Парубий призвал европейских парламентариев поддержать решение по этому вопросу.

Напомним, евродепутаты поддержали изменения в директиве, которые усложнят строительство "Северного потока-2".