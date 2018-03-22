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16:40 • 2908 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 50797 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 67444 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 09:12 • 100997 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108546 просмотра

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10 марта, 00:20 • 116258 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Глава ВР призвал ЕП поддержать поправки, которые помогут заблокировать "Северный поток-2"

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал европейских парламентариев поддержать решение комитета Европарламента по поправкам в газовую директиву, которые могут заблокировать строительство российского газопровода "Северный поток-2", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.

По его словам, "вчера комитет Европарламента одобрил поправки в газовую директиву, согласно которым правила третьего энергопакета должны распространяться и на морские газопроводы, связывающие ЕС с третьими странами".

"Это регулирование может заблокировать строительство "Северного потока-2" и это важный шаг к прекращению проекта "Северный поток-2", - цитирует пресс-служба спикера.

А.Парубий призвал европейских парламентариев поддержать решение по этому вопросу.

Напомним, евродепутаты поддержали изменения в директиве, которые усложнят строительство "Северного потока-2".

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