Глава ВР призвал ЕП поддержать поправки, которые помогут заблокировать "Северный поток-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал европейских парламентариев поддержать решение комитета Европарламента по поправкам в газовую директиву, которые могут заблокировать строительство российского газопровода "Северный поток-2", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.
По его словам, "вчера комитет Европарламента одобрил поправки в газовую директиву, согласно которым правила третьего энергопакета должны распространяться и на морские газопроводы, связывающие ЕС с третьими странами".
"Это регулирование может заблокировать строительство "Северного потока-2" и это важный шаг к прекращению проекта "Северный поток-2", - цитирует пресс-служба спикера.
А.Парубий призвал европейских парламентариев поддержать решение по этому вопросу.
Напомним, евродепутаты поддержали изменения в директиве, которые усложнят строительство "Северного потока-2".