Голова ВР закликав ЄП підтримати поправки, що допоможуть заблокувати "Північний потік-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав європейських парламентарів підтримати рішення комітету Європарламенту щодо поправок в газову директиву, які можуть заблокувати будівництво російського газопроводу "Північний потік-2", передає УНН з посиланням на прес-службу ВР.
З його слів, "учора комітет Європарламенту схвалив поправки в газову директиву, згідно з якими правила третього енергопакету повинні поширюватися і на морські газопроводи, що зв’язують ЄС з третіми країнами".
"Це регулювання може заблокувати будівництво "Північного потоку-2" і це важливий крок до припинення проекту "Північний потік-2", - цитує прес-служба спікера.
А.Парубій закликав європейських парламентарів підтримати рішення з цього питання.
Нагадаємо, євродепутати підтримали зміни в директиві, яка ускладнить будівництво "Північного потоку-2".