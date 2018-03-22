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Голова ВР закликав ЄП підтримати поправки, що допоможуть заблокувати "Північний потік-2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав європейських парламентарів підтримати рішення комітету Європарламенту щодо поправок в газову директиву, які можуть заблокувати будівництво російського газопроводу "Північний потік-2", передає УНН з посиланням на прес-службу ВР.

З його слів, "учора комітет Європарламенту схвалив поправки в газову директиву, згідно з якими правила третього енергопакету повинні поширюватися і на морські газопроводи, що зв’язують ЄС з третіми країнами".

"Це регулювання може заблокувати будівництво "Північного потоку-2" і це важливий крок до припинення проекту "Північний потік-2", - цитує прес-служба спікера.

А.Парубій закликав європейських парламентарів підтримати рішення з цього питання.

Нагадаємо, євродепутати підтримали зміни в директиві, яка ускладнить будівництво "Північного потоку-2".

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