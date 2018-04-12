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Председатель ВР Парубий поздравил работников ракетно-космической отрасли Украины с профессиональным праздником

Председатель ВР Парубий поздравил работников ракетно-космической отрасли Украины с профессиональным праздником

Киев  •  УНН

 • 8450 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий поздравил работников ракетно-космической отрасли Украины с профессиональным праздником. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный портал Верховной Рады Украины.

“Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работников ракетно-космической отрасли Украины и Всемирным днем ​​космонавтики. В день профессионального праздника мы не только еще раз осматриваем прошлые достижения, но и сверяем их с задачами, которые предстоит осуществить в XXI веке”, — отметил политик.

Он также добавил, что: “Космическая отрасль, в которой сосредоточена значительная часть интеллектуальной, научно-технической элиты Украины, убедительно доказала свою жизнеспособность, динамизм, умение работать в сложных современных условиях. Так, за годы независимости работниками отрасли совместно с зарубежными партнерами созданы новые космические ракетные комплексы: „Морской старт“, „Антарес“, „Вега“. В реализации таких масштабных проектов находят продолжение лучшие традиции украинского ракетостроения и космонавтики ”.

“Нынешнее поколение украинских ракетостроителей находит и реализует новые формы сотрудничества с ведущими аэрокосмическими корпорациями мира, что позволяет привлекать значительные иностранные инвестиции. Последовательно осуществляются программы инновационного развития отрасли, применения космических технологий в производстве конкурентоспособной продукции, создание отечественного фонда высоких технологий. Это хорошая стартовая площадка для новых успешных стартов. Желаю вам счастья, добра и здоровья, вдохновения и энергии в работе, направленной в будущее, на приумножение космических достижений нашей Родины”, — сообщил Парубий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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