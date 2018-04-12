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Голова ВР Парубій привітав працівників ракетно-космічної галузі України з професійним святом

Київ • УНН

 • 8451 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій привітав працівників ракетно-космічної галузі України з професійним святом. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний портал Верховної Ради України.

“Сердечно вітаю вас із професійним святом — Днем працівників ракетно-космічної галузі України та Всесвітнім днем космонавтики. У день професійного свята ми не тільки ще раз оглядаємо минулі досягнення, а й звіряємо їх із завданнями, які належить здійснити у XXI столітті”, — зазначив політик.

Він також додав, що: “Космічна галузь, в якій зосереджено значну частину інтелектуальної, науково-технічної еліти України, переконливо довела свою життєздатність, динамізм, вміння працювати у непростих сучасних умовах. Так, за роки незалежності працівниками галузі спільно із закордонними партнерами створено нові космічні ракетні комплекси: „Морський старт“, „Антарес“, „Вега“. У реалізації таких масштабних проектів знаходять продовження кращі традиції українського ракетобудування та космонавтики”.

“Нинішнє покоління українських ракетобудівників знаходить і реалізує нові форми співпраці з провідними аерокосмічними корпораціями світу, що дає змогу залучати значні іноземні інвестиції. Послідовно здійснюються програми інноваційного розвитку галузі, застосування космічних технологій у виробництві конкурентоспроможної продукції, створення вітчизняного фонду високих технологій. Це добрий стартовий майданчик для нових успішних стартів. Бажаю вам щастя, добра і здоров’я, наснаги й енергії у праці, спрямованій у майбутнє, на примноження космічних здобутків нашої Батьківщини”, — повідомив Парубій.

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