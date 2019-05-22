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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 76283 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 89843 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111471 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137669 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144622 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130129 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Председатель Военного комитета НАТО призвал Россию освободить Крым

Председатель Военного комитета НАТО призвал Россию освободить Крым

Киев  •  УНН

 • 10738 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. НАТО не признает незаконную аннексию Крыма и требует от России освободить захваченных в прошлом году украинских моряков и корабли. Об этом заявил главнокомандующий Военно-воздушных сил, председатель Военного комитета НАТО на 181-й сессии Военного комитета Стюарт Пич во время вступительного слова перед началом заседания, передаёт УНН.

“Сегодня состоится совместное заседание с партнерами. Просто для ясности: этот альянс не признавал и не признает незаконной аннексию Крыма. Мы продолжаем призывать Россию освободить Крым и прекратить поддержку боевиков в Украине. Мы также призываем Россию освободить моряков и корабли, захваченные в ноябре прошлого года у Азовского моря ”, - заявил военный.

Он отметил, что, учитывая ситуацию, складывающуюся в Черноморском регионе, НАТО нарастил уровень сотрудничества с Украиной и Грузией, которые были и остаются важными партнерами Альянса.

Напомним, на заседании Военного комитета НАТО, посвященном Украине, будут обсуждать помощь Вооруженным силам Украины.

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