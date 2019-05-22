Председатель Военного комитета НАТО призвал Россию освободить Крым

“Сегодня состоится совместное заседание с партнерами. Просто для ясности: этот альянс не признавал и не признает незаконной аннексию Крыма. Мы продолжаем призывать Россию освободить Крым и прекратить поддержку боевиков в Украине. Мы также призываем Россию освободить моряков и корабли, захваченные в ноябре прошлого года у Азовского моря ”, - заявил военный.

Он отметил, что, учитывая ситуацию, складывающуюся в Черноморском регионе, НАТО нарастил уровень сотрудничества с Украиной и Грузией, которые были и остаются важными партнерами Альянса.

Напомним, на заседании Военного комитета НАТО, посвященном Украине, будут обсуждать помощь Вооруженным силам Украины.