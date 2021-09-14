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Глава ВСК Гришина обнародует зарплаты членов Наблюдательного Совета "УЗ"

Глава ВСК Гришина обнародует зарплаты членов Наблюдательного Совета "УЗ"

Киев  •  УНН

 • 21101 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. В "Укрзализныце" низкие зарплаты у рядовых сотрудников и неоправданно большие у менеджеров. ВСК планирует исправить такую ситуацию. Об этом в интервью изданию Ukraine Rail Monitoring заявила глава Временной следственной комиссии ВР по вопросам оценки критического состояния железной дороги Юлия Гришина, передает УНН.

Цитата

"Наша ВСК официального ответа по уровню зарплат ТОП-менеджеров Укрзализныци так и не получила, вычисляли опосредованными методами. Но на днях Верховная Рада приняла закон о том, что уровень заработных плат в государственных и коммунальных предприятиях и компаниях больше не может быть конфиденциальной информацией. Нет никаких государственных денег - есть только деньги налогоплательщиков, поэтому община имеет право свободно получать информацию о выплатах менеджерам государственных компаний", - прокомментировала нардеп.

Детали

Гришина уверяет, что как только новый закон вступит в силу, ВСК в тот же день направит запрос о заработных платах наблюдательного совета и правления "Укрзализныци".

"Там точно есть перекос с разрывом в 200 раз между зарплатой руководителей компании и рядовых работников. Это аномально, такую ситуацию нужно исправлять, ведь это демотивирует коллектив. Сегодня на железных дорогах европейских стран нет такой поразительной разницы. Оплата труда высших менеджеров железнодорожных компаний в Европе максимум в 5 раз выше зарплаты, скажем, машинистов", - пояснила председатель ВСК.

Гришина добавляет, что непрофессиональные менеджеры, которые не понимают во всех тонкостях работы железнодорожного транспорта не смогут вести деятельность так, чтобы персонал получал достойную зарплату, нужны только профессиональные железнодорожники.

"Моя позиция - движение должно быть в сторону увеличения, причем существенного увеличения заработных плат простых железнодорожников. Это ответственная и тяжелая профессия, а найти экономическую основу для роста зарплат в компании - задача тоже, я уверена, вполне реальная. Взять, например, то, что за 2019-2021 годы Укрзализныця заплатит примерно 400 млн грн штрафов за несвоевременную доставку грузов. А сколько она еще не заработает из-за десятков брошенных поездов с грузами? Есть еще много непривлеченных ресурсов в "Укрзализныце". Это и та же борьба с коррупцией, и плохая работа частных акционерных обществ, принадлежащих компании, и большое количество непривлеченных активов, нужно или оживлять, или искать туда инвесторов, неэффективное выбрасывание средств на различные ненужные конкурсы и другие мероприятия. Вот вам и возможности для роста зарплат", - резюмировала она.

Дополнение

Служащие и члены наблюдательного совета "Укразлизныци" пытались скрыть свои зарплаты от членов Временной следственной комиссии, которую возглавляет Юлия Гришина. Она назвала это недопустимым и пообещала раскрыть "тайную" информацию.

9 сентября ВР приняла отчет ВСК по ситуации в "УЗ", где в частности отмечена необходимость срочных кадровых изменений.

ВСК по вопросам оценки критического состояния "УЗ" была создана в парламенте в январе, сразу после сообщения о рекордных убытках национальной компании в прошлом году.

За период работы ВСК уволено предыдущее руководство "УЗ", активизирована работа правоохранительных органов, кроме того, вопросом "УЗ" заинтересовался Совет нацбезопасности Украины.

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