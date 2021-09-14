Голова ТСК Гришина оприлюднить зарплати членів Наглядової Ради “УЗ”

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“Наша ТСК офіційної відповіді щодо рівня зарплат ТОП-менеджерів Укрзалізниці так і не дістала, вираховували опосередкованими методами. Але днями Верховна Рада ухвалила закон щодо того, що рівень заробітних плат у державних та комунальних підприємствах та компаніях більше не може бути конфіденційною інформацією. Немає ніяких державних грошей — є тільки гроші платників податків, тож громада має право вільно отримувати інформацію щодо виплат менеджерам державних компаній”, — прокоментувала нардеп.

Деталі

Гришина запевняє, що як тільки новий Закон набуде чинності, ТСК того ж дня направить запит щодо заробітних плат наглядової ради та правління “Укрзалізниці”.

“Там точно є перекіс із розривом до 200 разів між зарплатою керівників компанії та рядових працівників. Це аномально, таку ситуацію потрібно виправляти, адже це демотивує колектив. Сьогодні на залізницях європейських країн немає такої разючої різниці. Оплата праці вищих менеджерів залізничних компаній у Європі максимум у 5 разів вища від зарплати, скажімо, машиністів”, — пояснила голова ТСК.

Гришина додає, що непрофесійні менеджери, які не розуміються на всіх тонкощах роботи залізничного транспорту не зможуть вести діяльність так, щоб персонал отримував гідну зарплатню, потрібні тільки фахові залізничники.

“Моя позиція — рух має бути в бік збільшення, при чому суттєвого збільшення заробітних плат простих залізничників. Це відповідальна й важка професія, а знайти економічне підґрунтя для зростання зарплат у компанії — завдання теж, я певна, цілком реальне. Узяти, наприклад, те, що за 2019-2021 роки Укрзалізниця заплатить приблизно 400 млн грн штрафів за несвоєчасну доставку вантажів. А скільки вона ще не заробить через десятки кинутих поїздів із вантажами? Є ще багато незалучених ресурсів в „Укрзалізниці“. Це й та ж боротьба з корупцією, і погана робота приватних акціонерних товариств, що належать компанії, і велика кількість незалучених активів, які потрібно або оживляти, або шукати туди інвесторів, неефективне викидання коштів на різні непотрібні конкурси та інші заходи. Ось вам і можливості для зростання зарплат”, — резюмувала вона.

Доповнення

Службовці та члени наглядової ради “Укразлізниці” намагалися приховати свої зарплати від членів Тимчасової слідчої комісії, яку очолює Юлія Гришина. Вона назвала це неприпустим і пообіцяла розкрити “таємну” інформацію.

9 вересня ВР ухвалила звіт ТСК щодо ситуації в “УЗ”, де зокрема зазначена необхідність термінових кадрових змін.

ТСК з питань оцінки критичного стану “УЗ” була створена в парламенті в січні, відразу після повідомлення про рекордні збитки національної компанії в минулому році.

За період роботи ТСК звільнено попереднє керівництво “УЗ”, активізовано роботу правоохоронних органів, крім того, питанням “УЗ” зацікавився Рада нацбезпеки України.