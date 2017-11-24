Председатель СММ и координатор проектов ОБСЕ призвали к защите прав женщин в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Накануне Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который состоится 25 ноября, председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Етругрул Апакан и Координатор проектов ОБСЕ в Украине Вайдота Верба призвали к защите прав женщин в Украине, особенно в зоне вооруженного конфликта. Об этом послы заявили сегодня в Киеве, передает УНН со ссылкой на официальный сайт миссии.
"Насилие в отношении женщин является одним из самых распространенных нарушений прав человека в регионе ОБСЕ. Оно особенно распространено в зонах вооруженного конфликта, и искоренение его также иногда может быть ключом к решению острых проблем безопасности", - заявили сегодня оба посла.
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ОБСЕ неоднократно призывала государств-участников к осуществлению комплекса мероприятий по предотвращению преследованию и насилия по отношению к женщинам и их защите. Они были обобщены в решении, принятом государствами-участниками 2014 и включают рассмотрение вопроса о ратификации документов, включая Конвенцию Совета Европы о предупреждении и пресечении насилия в отношении женщин и бытовое насилие, известном как Стамбульская конвенция.
В совместном заявлении Е.Апакан и В.Верба подчеркнули, что в их усилиях к ним присоединяются другие институты и исполнительные структуры ОБСЕ, включая Бюро по демократическим институтам и правам человека, Секретариат ОБСЕ и действующее председательство.
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Оба представителя ОБСЕ подчеркнули плодотворное сотрудничество с ключевыми национальными заинтересованными сторонами в Украине, включая Министерство социальной политики, Министерство внутренних дел, Национальной полиции и широкую сеть организаций гражданского общества.
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"Мы готовы предоставить дальнейшую поддержку, чтобы помочь улучшить соблюдение Украиной обязательств ОБСЕ в этом отношении. Женщины должны не только быть в уважении и под защитой, как равноправные граждане, но также должны иметь равные возможности для участия, особенно в решении конфликтов", - сказали они.