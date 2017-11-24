Голова СММ та координатор проектів ОБСЄ закликали до захисту прав жінок в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Напередодні Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства по відношенню до жінок, який відбудеться 25 листопада, голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Етругрул Апакан та Координатор проектів ОБСЄ в Україні Вайдота Верба закликали до захисту прав жінок в Україні, особливо в зоні збройного конфлікту. Про це посли заявили сьогодні у Києві, передає УНН з посиланням на офіційний сайт місії.
“Насильство щодо жінок є одним з найпоширеніших порушень прав людини в регіоні ОБСЄ. Воно особливо поширене в зонах збройного конфлікту, і викорінення його також іноді може бути ключем до вирішення гострих проблем безпеки”, - заявили сьогодні обидва посли.
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ОБСЄ неодноразово закликала держав-учасників до здійснення комплексу заходів щодо запобігання переслідуванню та насильства по відношенню до жінок та їхнього захисту. Вони були узагальнені в рішенні, прийнятому державами-учасниками 2014 року та включають розгляд питання про ратифікацію документів, включаючи Конвенцію Ради Європи про попередження і припинення насильства по відношенню до жінок і побутове насильство, відомому як Стамбульська конвенція.
В спільній заяві Е.Апакан і В.Верба підкреслили, що в їх зусиллях до них приєднуються інші інститути і виконавчі структури ОБСЄ, включаючи Бюро з демократичних інститутів і прав людини, Секретаріат ОБСЄ та чинне головування.
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Обидва представники ОБСЄ підкреслили плідне співробітництво з ключовими національними зацікавленими сторонами в Україні, включаючи Міністерство соціальної політики, Міністерство внутрішніх справ, Національну поліцію і широку мережу організацій громадянського суспільства.
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“Ми готові надати подальшу підтримку, щоб допомогти поліпшити дотримання Україною зобов’язань ОБСЄ в цьому відношенні. Жінки повинні не тільки бути в повазі і під захистом, як рівноправні громадяни, але також повинні мати рівні можливості для участі, особливо у вирішенні конфліктів”, — сказали вони.