Голова СММ та координатор проектів ОБСЄ закликали до захисту прав жінок в Україні

“Насильство щодо жінок є одним з найпоширеніших порушень прав людини в регіоні ОБСЄ. Воно особливо поширене в зонах збройного конфлікту, і викорінення його також іноді може бути ключем до вирішення гострих проблем безпеки”, - заявили сьогодні обидва посли.

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ОБСЄ неодноразово закликала держав-учасників до здійснення комплексу заходів щодо запобігання переслідуванню та насильства по відношенню до жінок та їхнього захисту. Вони були узагальнені в рішенні, прийнятому державами-учасниками 2014 року та включають розгляд питання про ратифікацію документів, включаючи Конвенцію Ради Європи про попередження і припинення насильства по відношенню до жінок і побутове насильство, відомому як Стамбульська конвенція.

В спільній заяві Е.Апакан і В.Верба підкреслили, що в їх зусиллях до них приєднуються інші інститути і виконавчі структури ОБСЄ, включаючи Бюро з демократичних інститутів і прав людини, Секретаріат ОБСЄ та чинне головування.

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Обидва представники ОБСЄ підкреслили плідне співробітництво з ключовими національними зацікавленими сторонами в Україні, включаючи Міністерство соціальної політики, Міністерство внутрішніх справ, Національну поліцію і широку мережу організацій громадянського суспільства.

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“Ми готові надати подальшу підтримку, щоб допомогти поліпшити дотримання Україною зобов’язань ОБСЄ в цьому відношенні. Жінки повинні не тільки бути в повазі і під захистом, як рівноправні громадяни, але також повинні мати рівні можливості для участі, особливо у вирішенні конфліктів”, — сказали вони.