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Председатель поселкового совета на Запорожье пострадал из-за взрыва гранаты

Киев • УНН

 • 8587 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В поселке Мирное Мелитопольского района произошел взрыв, в результате которого председатель поселкового совета получил телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.

Председатель поселкового совета на Запорожье пострадал из-за взрыва гранаты

В понедельник, 23 апреля около 21:00 в Мелитопольский отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что возле дома на улице Садовой в поселке Мирное произошел взрыв неизвестного устройства.

В результате взрыва пострадал глава Мирненского поселкового совета. Мужчину 1963 года на "скорой" доставили в Мелитопольскою районную больницу, где ему была оказана медицинская помощь. По данным врачей, мужчина получил незначительные телесные повреждения, его жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным, у ворот частного дома произошел взрыв гранаты "РГД-5". С места преступления изъяты металлические фрагменты и рычаг взрывателя УЗРГМ.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.15 (покушение на преступление), п.5 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишением свободы.

Как сообщал УНН, 21 апреля в Днепровском районе Киева на спортивной площадке раздался взрыв.

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