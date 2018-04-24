Голова селищної ради на Запоріжжі постраждав внаслідок вибуху гранати
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У селищі міського типу Мирне Мелітопольського району стався вибух, внаслідок якого голова селищної ради отримав тілесні ушкодження. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.
У понеділок 23 квітня близько 21:00 до Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що біля будинку на вулиці Садовій в селищі міського типу Мирне стався вибух невідомого пристрою.
Внаслідок вибуху постраждав голова Мирненської селищної ради. Чоловіка 1963 року народження “швидкою” доставили до Мелітопольської районної лікарні, де йому була надана медична допомога. За даними лікарів, чоловік отримав незначні тілесні ушкодження, його життю нічого не загрожує.
За попередніми даними, біля воріт приватного будинку стався вибух гранати “РГД-5”. З місця злочину вилучено металеві фрагменти та важіль підривника УЗРГМ.
Тривають оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення осіб причетних до скоєння злочину.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.15 (замах на злочин), п.5 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавленням волі.
Як повідомляв УНН, 21 квітня в Дніпровському районі Києва на спортивному майданчику пролунав вибух.