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Глава правления УАБТ прокомментировал итоги немецко-украинского бизнес-форума и предложил партнерство

Киев  •  УНН

 • 13182 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Глава правления Украинской ассоциации бизнеса и торговли (УАБТ) Дмитрий Лось определил ключевую роль немецко-украинского бизнес-форума в налаживании более тесных деловых отношений между обеими странами, сообщает УНН.

Цитата:

"Для украинско-германских деловых отношений Форум - это ключевое событие, которое позволяет одновременно привлечь стейкхолдеров из правительства, ведущих отраслей промышленности и бизнес-сообщества в целом. Это мероприятие предлагает уникальную общую платформу для оценки прогресса в двусторонних отношениях, обмена мнениями по проблемам и путям их решения, совместного поиска новых идей делового сотрудничества, отвечающих новым вызовам и возможностям настоящего.

Украинская ассоциация бизнеса и торговли, которая является голосом украинских экспортеров в Европе и мире, приветствует результаты Форума и подтверждает свою приверженность его основной цели - стать крепким мостиком, который соединяет правительства Украины и Германии, немецкий и украинский бизнес-сообщества, вокруг достижения общих целей. Мы предлагаем свое партнерство другим немецким и украинским бизнес-ассоциациям ради лучшего общего будущего", - сказал Лось, комментируя итоги IV Немецко-украинского бизнес-форума.

Детали

Немецко-украинский бизнес-форум играет важную роль платформы для обсуждения и содействие экономическим отношениям между Украиной и Германией. Он открыт для участия лидеров бизнеса и политики из Украины и Германии. В этом году в связи с коронавирусной пандемией форум состоялся в цифровом формате с трансляцией в прямом эфире из Дома немецкого бизнеса в Берлине. Ключевыми спикерами форума выступили федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министры экономики и энергетики обеих стран.

УАБТ является регулярным контрибьютором к программам форума и важным двусторонним правительственным и деловым встречам между его участниками. Больше информации о программе форума и его результатах можно найти здесь.

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