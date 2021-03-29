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Голова правління УАБТ прокоментував підсумки німецько-українського бізнес-форуму і запропонував партнерство

Київ • УНН

 • 13188 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Голова правління Української асоціації бізнесу і торгівлі (УАБТ) Дмитро Лось визначив ключову роль німецько-українського бізнес-форуму у налагодженні тісніших ділових стосунків між обома країнами, повідомляє УНН.

Цитата:

“Для українсько-німецьких ділових відносин Форум — це ключова подія, яка дозволяє одночасно залучити стейкхолдерів з уряду, провідних сфер промисловості та бізнес-спільноти загалом. Цей захід пропонує унікальну спільну платформу для оцінки прогресу в двосторонніх стосунках, обміну думками щодо проблем і шляхів їх вирішення, спільного пошуку нових ідей ділової співпраці, які б відповідали новим викликам та можливостям сьогодення.

Українська асоціація бізнесу і торгівлі, яка є голосом українських експортерів в Європі та світі, вітає результати Форуму та підтверджує свою відданість його основній меті — стати міцним містком, який поєднує уряди України та Німеччини, німецьку та українську бізнес-спільноти, навколо досягнення спільних цілей. Ми пропонуємо своє партнерство іншим німецьким та українським бізнес-асоціаціям заради кращого спільного майбутнього”, — сказав Лось, коментуючи підсумки IV Німецько-українського бізнес-форуму.

Деталі

Німецько-український бізнес-форум відіграє важливу роль платформи для обговорення та сприяння економічним відносинам між Україною та Німеччиною. Він відкритий для участі лідерів бізнесу і політики з України та Німеччини. Цього року у зв’язку з коронавірусною пандемією форум відбувся в цифровому форматі з трансляцією наживо з Будинку німецького бізнесу у Берліні. Ключовими спікерами форуму виступили федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель та Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, міністри економіки та енергетики обох країн.

УАБТ є регулярним контрибутором до програм форуму та важливих двосторонніх урядових і ділових зустрічей поміж його учасниками. Більше інформації про програму форуму та його результати можна знайти тут.

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