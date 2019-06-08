Председатель политсовета "Відродження": решение о замене Бондаря приняли сразу после президентских выборов

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 107878 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135611 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143715 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129781 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130017 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Председатель политсовета "Відродження": решение о замене Бондаря приняли сразу после президентских выборов

Председатель политсовета "Відродження": решение о замене Бондаря приняли сразу после президентских выборов

Киев  •  УНН

 • 10378 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Решение о замене главы Партии “Відродження” Виктора Бондаря было принято сразу же после его провального результата на последних президентских выборах. Политический совет и Центральная Контрольно-ревизионная комиссия партии рекомендовали рассмотреть этот вопрос на следующем партийном съезде, который был перенесен из-за объявления досрочных выборов в парламент. Виктор Бондарь об этом решении знал. Но на днях решил своими громкими постами в Facebook заработать баллов для самопиара. Об этом говорится в заявлении председателя Политического совета Партии “Відродження” Владимира Пилипенко, передает УНН.

Так в политсиле отреагировали на вчерашнее заявление народного депутата Виктора Бондаря, который на своей странице в Facebook сообщил о выходе из Партии “Відродження” и сложении полномочий главы партии.

Владимир Пилипенко также сообщил, что Партия “Відродження” присоединилась к объединению настоящих оппозиционных сил и будет участвовать в досрочных парламентских выборах.

Напомним, вчера, 7 июня, пять оппозиционных партий заявили о совместном участии в парламентских выборах и заключили Меморандум единства оппозиционных сил. В состав объединенной команды вошли представители партий “Оппозиционный блок”, “Партия мира и развития”, “Відродження”, “Доверяй Делам”, “Наши”.

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