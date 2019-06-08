Голова політради “Відродження”: рішення про заміну Бондаря прийняли одразу після президентських виборів

КИЇВ. 8 червня. УНН. Рішення про заміну голови Партії „Відродження“ Віктора Бондаря було прийнято одразу після його провального результату на останніх президентських виборах. Політична рада та Центральна Контрольно-ревізійна комісія партії рекомендували розглянути це питання на наступному партійному з’їзді, який було перенесено через оголошення дочасних виборів до парламенту. Віктор Бондар про це рішення знав. Але днями вирішив своїми гучними постами у Facebook заробити балів для самопіару. Про це йдеться у заяві голови Політичної ради Партії “Відродження” Володимира Пилипенка, передає УНН.