Голова політради “Відродження”: рішення про заміну Бондаря прийняли одразу після президентських виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Рішення про заміну голови Партії „Відродження“ Віктора Бондаря було прийнято одразу після його провального результату на останніх президентських виборах. Політична рада та Центральна Контрольно-ревізійна комісія партії рекомендували розглянути це питання на наступному партійному з’їзді, який було перенесено через оголошення дочасних виборів до парламенту. Віктор Бондар про це рішення знав. Але днями вирішив своїми гучними постами у Facebook заробити балів для самопіару. Про це йдеться у заяві голови Політичної ради Партії “Відродження” Володимира Пилипенка, передає УНН.
Так у політсилі відреагували на вчорашню заяву народного депутата Віктора Бондаря, який на своїй сторінці у Facebook повідомив про вихід із Партії “Відродження” і складання повноважень голови партії.
Володимир Пилипенко також повідомив, що Партія “Відродження” долучилася до об’єднання справжніх опозиційних сил і братиме участь у дочасних парламентських виборах.
Нагадаємо, вчора, 7 червня, п’ять опозиційних партій заявили про спільну участь у парламентських виборах та уклали Меморандум єдності опозиційних сил. До складу об’єднаної команди увійшли представники партій “Опозиційний блок”, “Партія миру і розвитку”, “Відродження”, “Довіряй Ділам”, “Наші”.