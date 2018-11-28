Глава парламента Словакии об эскалации на Азове: Украина нас уже обманывала

“Для нас очень опасно, увеличение напряжения. Но столь же опасно для нас делать заявления со дня на день на основе статей из медиа”, — заявил Андрей Данко.

Председатель словацкого парламента вспомнил об инсценировке Службой безопасности Украины “убийства” журналиста Аркадия Бабченко.

“Я не тот человек, который доверяет Порошенко. Опять же, по сообщениям из медиа, Украина обманула нас с умершим журналистом. Мы должны спокойно рассмотреть все события и факты, но на самом деле я боюсь, что некоторые люди с нами снова просто сыграли. Не требуйте от нас немедленно давать суждения на эту тему и не требуйте миллиона санкций, важный мир между Украиной и Россией”, — сказал Данко.

Данко также вспомнил о предстоящих президентских выборах в Украине в контексте событий на Азове.

“Также необходимо воспринимать конкретную ситуацию в Украине — не все белое или черное. Мы молимся, чтобы этот конфликт остановился дипломатическими средствами и как можно скорее. Однако санкции не являются эффективными. Словакия должна настаивать на таком давлении, чтобы обе стороны садились за стол и решали ситуацию без военного положения”, — добавил лидер Словацкой национальной партии.

Как известно, Андрей Данко неоднократно посещал РФ, а в прошлом году в Госдуме называл санкции против России бесполезными, а так же называл своим другом спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Партия Данко входит в правительственную коалицию, однако пока неизвестно, соответствует ли его позиция позиции словацкого правительства.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.