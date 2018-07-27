Словацькі депутати відвідають окупований Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня УНН. Міністерство закордонних справ Словаччини не має наміру перешкоджати депутатам парламенту країни, що збираються відвідати Крим. Про це "Известиям" розповів голова Національної ради республіки Андрій Данко, передає УНН.
Візит словацької делегації на півострів відбудеться з 1 по 4 серпня.
Політик розкритикував поведінку українського посла в Словаччині Юрія Мушки, який раніше висловлювався проти поїздки депутатської групи.
Словацька делегація складається з двох десятків людей, в число яких входять депутати і великі бізнесмени, відвідає анексований Росією півострів з діловим візитом.
Нагадаємо, Німеччина та Польща підтримали американську декларацію про невизнання російської анексії Криму.
Раніше Великобританія заявила про підтримку декларації США про невизнання анексії українського Криму Російською Федерацією.