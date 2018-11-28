Голова парламенту Словаччини про ескалацію на Азові: Україна нас вже обманювала
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Українська влада може приховувати правду про події 25 листопада на Азові. Цей конфлікт має бути вирішено з "холодною головою, а не показуючи пальцем, поки не буде відомо, яким чином це сталося". Про це заявив голова словацького парламенту (Національної ради) та Лідер Словацької національної партії Андрій Данко, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу партії.
“Для нас дуже небезпечно, посилення напруженості. Але настільки ж небезпечно для нас робити заяви з дня на день на основі статей з медіа”, — заявив Андрій Данко.
Голова словацького парламенту згадав про інсценування Службою безпеки України “вбивства” журналіста Аркадія Бабченка.
“Я не та людина, яка довіряє Порошенку. Знову ж таки, за повідомленнями з медіа, Україна обманула нас з померлим журналістом. Ми повинні спокійно подивитися на всі події і факти, але насправді я боюся, що деякі люди з нами знову просто зіграли. Не вимагайте від нас негайно давати судження і не вимагайте мільйона санкцій, важливий мир між Україною і Росією”, — сказав Данко.
Данко також згадав про майбутні президентські вибори в Україні у контексті подій на Азові.
“Також необхідно сприймати конкретну ситуацію в Україні — не все біле або чорне. Ми молимося, щоб цей конфлікт зупинився якомога швидше дипломатичними засобами. Проте санкції не є ефективними. Словаччина повинна наполягати на такому тиску, щоб обидві сторони сідали за стіл і вирішували ситуацію без військового положення”, — додав лідер Словацької національної партії.
Як відомо, Андрій Данко неодноразово відвідував РФ, а минулого року у Держдумі називав санкції проти Росії марними, а також називав своїм другом спікера Держдуми В’ячеслава Володіна.
Партія Данко входить до урядової коаліції, однак наразі невідомо, чи відповідає його позиція позиції словацького уряду.
Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.
У зв'язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.