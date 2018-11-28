Голова парламенту Словаччини про ескалацію на Азові: Україна нас вже обманювала

“Для нас дуже небезпечно, посилення напруженості. Але настільки ж небезпечно для нас робити заяви з дня на день на основі статей з медіа”, — заявив Андрій Данко.

Голова словацького парламенту згадав про інсценування Службою безпеки України “вбивства” журналіста Аркадія Бабченка.

“Я не та людина, яка довіряє Порошенку. Знову ж таки, за повідомленнями з медіа, Україна обманула нас з померлим журналістом. Ми повинні спокійно подивитися на всі події і факти, але насправді я боюся, що деякі люди з нами знову просто зіграли. Не вимагайте від нас негайно давати судження і не вимагайте мільйона санкцій, важливий мир між Україною і Росією”, — сказав Данко.

Данко також згадав про майбутні президентські вибори в Україні у контексті подій на Азові.

“Також необхідно сприймати конкретну ситуацію в Україні — не все біле або чорне. Ми молимося, щоб цей конфлікт зупинився якомога швидше дипломатичними засобами. Проте санкції не є ефективними. Словаччина повинна наполягати на такому тиску, щоб обидві сторони сідали за стіл і вирішували ситуацію без військового положення”, — додав лідер Словацької національної партії.

Як відомо, Андрій Данко неодноразово відвідував РФ, а минулого року у Держдумі називав санкції проти Росії марними, а також називав своїм другом спікера Держдуми В’ячеслава Володіна.

Партія Данко входить до урядової коаліції, однак наразі невідомо, чи відповідає його позиція позиції словацького уряду.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.