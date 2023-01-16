Глава ОБСЕ приехал в Киев

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"После девятичасовой поездки мы прибыли в Киев. С нетерпением ждем продуктивных встреч с украинскими лидерами для обсуждения путей укрепления безопасности и стабильности в регионе и оказания помощи людям на местах", - написал Османи в Twitter.

После девятичасовой поездки на поезде мы прибыли в Киев. С нетерпением ждем продуктивных встреч с украинскими лидерами для обсуждения путей укрепления безопасности и стабильности в регионе и оказания помощи людям на местах. #ItsAboutPeople #OSCE2023 pic.twitter.com/bpUw5lCZ5s

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром председательствующей в ОБСЕ Северной Македонии Димитаром Ковачевским, во время которого стороны обсудили риски эскалации на фронте и оборонное сотрудничество.