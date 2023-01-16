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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Голова ОБСЄ приїхав до Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Чинний голова ОБСЄ, голова МЗС Північної Македонії Буяр Османі повідомив, що прибув з візитом до Києва, пише УНН.

Голова ОБСЄ приїхав до Києва

Цитата

"Після дев'ятигодинної поїздки ми прибули до Києва. З нетерпінням чекаємо на продуктивні зустрічі з українськими лідерами для обговорення шляхів зміцнення безпеки та стабільності в регіоні та надання допомоги людям на місцях", - написав Османі у Twitter.

After a nine hour long trip by train, we arrived in Kyiv. Looking forward to productive meetings with Ukrainian leaders to discuss ways to strengthen security and stability in the region and helping people on the ground. #ItsAboutPeople #OSCE2023 pic.twitter.com/bpUw5lCZ5s

— Bujar Osmani (@Bujar_O) January 16, 2023

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром головуючої в ОБСЄ Північної Македонії Димитаром Ковачевським, під час якої сторони обговорили ризики ескалації на фронті та оборонну співпрацю.

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