16 декабря в результате массированной ракетной атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры на востоке и юге Украины.
Глава облсовета подтвердил работу ПВО в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Винницкой области работает противовоздушная оборона. Об этом в фейсбуке сообщил глава областного совета Вячеслав Соколовый, перед УНН.
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"Внимание! В Винницкой области работает ПВО! Не пренебрегайте безопасностью. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Сохраняйте информационную тишину!" – написал Соколовый.
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