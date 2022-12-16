16 грудня внаслідок масованої ракетної атаки було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури на сході та півдні України.
Голова облради підтвердив роботу ППО на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. На Вінниччині працює протиповітряна оборона. Про це у фейсбуці повідомив голова обласної ради В'ячеслав Соколовий, передає УНН.
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"Увага! На Вінниччині працює ППО! Не нехтуйте безпекою. Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Зберігайте інформаційну тишу!" – написав Соколовий.
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