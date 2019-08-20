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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 44439 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119357 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130038 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121197 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125339 просмотра

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6 марта, 07:39 • 128176 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152895 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Глава ОАСК заявил, что сложил полномочия

Глава ОАСК заявил, что сложил полномочия

Киев  •  УНН

 • 12184 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк заявил, что с 1 августа сложил полномочия председателя ОАСК по собственному желанию. Об этом он сказал во время заседания Высшего совета правосудия, передает корреспондент УНН.

"В настоящее время в отпуске. Я по собственной инициативе, по собственному желанию, снялся с полномочий с 1 августа, если не ошибаюсь", - сказал Вовк.

По его словам, сейчас в суде глава не избран, а исполняющий обязанности председателя суда - один из его заместителей.

Ранее в Высший совет правосудия поступили ходатайства о временном отстранении судей ОАСК Павла Вовка, Игоря Погрибниченко и судьи Суворовского районного суда города Одессы Ивана Шепитки от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Как сообщал УНН, 26 июля работники НАБУ и САП проводили обыски в Окружном административном суде Киева. Позже представители НАБУ и Генпрокуратуры объяснили следственные действия подозрению ряде судей ОАСК в систематическом вмешательстве в работу других судов, в том числе и Конституционного суда Украины. Руководитель Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что такие действия представляют угрозу национальной безопасности государства.

Позже Вовку было вручено письменное подозрение и был проведен его допрос.

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