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Голова ОАСК заявив, що склав повноваження

Голова ОАСК заявив, що склав повноваження

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк заявив, що з 1 серпня склав повноваження голови ОАСК за власним бажанням. Про це він сказав під час засідання Вищої ради правосуддя, передає кореспондент УНН.

"У даний час я у відпустці. Я з власної ініціативи, за власним бажанням, знявся з повноважень з 1 серпня, якщо не помиляюся", - сказав Вовк.

За його словами, наразі в суді голова не обраний, а виконуючий обов’язки голови суду – один із його заступників.

Раніше до Вищої ради правосуддя надійшли клопотання про тимчасове відсторонення суддів ОАСК Павла Вовка, Ігоря Погрібніченко та судді Суворовського районного суду міста Одеси Івана Шепітки від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Як повідомляв УНН, 26 липня працівники НАБУ та САП проводили обшуки в Окружному адміністративному суді Києва. Пізніше представники НАБУ та Генпрокуратури пояснили слідчі дії підозрою низці суддів ОАСК у систематичному втручанні у роботу інших судів, зокрема і Конституційного суду України. Керівник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що такі дії становлять загрозу національній безпеці держави.

Пізніше Вовку була вручена письмова підозра і був проведений його допит.

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