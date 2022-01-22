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15 марта, 19:03 • 106567 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143110 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123392 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116935 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104770 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101443 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92941 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Глава МИД Великобритании приедет в Москву на переговоры впервые за четыре года

Глава МИД Великобритании приедет в Москву на переговоры впервые за четыре года

Киев • УНН

 • 22725 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в феврале приедет в Москву. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на дипломатический источник, передает УНН.

Детали

В ходе поездки Трасс проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как отмечает ТАСС, с просьбой о переговорах обратилась британская сторона. Точные даты визита Трасс пока не называются.

Добавим

Москва требует от НАТО гарантировать невключения в состав Украины, а также вывести войска с территорий стран-членов альянса, которые присоединились к нему после 1997 года. Уже прошли четыре раунда переговоров - два с США, один с НАТО и один на площадке ОБСЕ.

В последний раз министр иностранных дел Великобритании приезжал в Москву в декабре 2017 года. Тогда эту должность занимал нынешний премьер страны Борис Джонсон.

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