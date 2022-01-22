Голова МЗС Великої Британії приїде до Москви на переговори вперше за чотири роки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у лютому приїде до Москви. Про це повідомляє агенство ТАСС із посиланням на дипломатичне джерело, передає УНН.
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У ході поїздки Трасс проведе переговори із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.
Як зазначає ТАСС, із проханням про переговори звернулася британська сторона. Точні дати візиту Трас поки що не називаються.
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Москва вимагає від НАТО гарантувати невключення до його складу України, а також вивести війська з територій членів альянсу, що приєдналися до нього після 1997 року. Вже пройшли чотири раунди переговорів — два зі США, один із НАТО та один на майданчику ОБСЄ.
Востаннє міністр закордонних справ Великої Британії приїжджав до Москви у грудні 2017 року. Тоді цю посаду обіймав нинішній прем’єр країни Борис Джонсон.