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Глава МИД Турции анонсировал встречу с Кулебой и Лавровым в Анталии 10 марта

Киев • УНН

 • 97984 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. В четверг, 10 марта, в турецкой Анталье состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

Детали

Министр пояснил, что встреча состоится в рамках Дипломатического форума в Анталии, согласие на участие в котором дали и Сергей Лавров, и Дмитрий Кулеба.

"Лавров и Кулеба прибудут в Анталию. Встреча состоится с моим участием. Мы приложили большие усилия для ее организации", - сказал турецкий министр.

Чавушоглу выразил надежду на вклад предстоящей встречи в мир и стабильность в регионе.

Абсолютный приоритет - прекращение военных действий, подчеркнул Чавушоглу.

Глава МИД Турции сообщил также, что с начала боевых действий из Украины эвакуированы более 12 тыс. турецких граждан.

Ранее

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что готов встретиться с главой МИД страны-оккупанта Сергеем Лавровым, если такие переговоры могут быть содержательными и это будет вписываться в общие рамки переговорного процесса с РФ.

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