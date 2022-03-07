Голова МЗС Туреччини анонсував зустріч з Кулебою і Лавровим в Анталії 10 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У четвер, 10 березня, у турецькій Анталії відбудеться тристороння зустріч голів МЗС Туреччини, України та Росії. Про це повідомив у понеділок міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, пише УНН з посиланням на Anadolu.
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Міністр пояснив, що зустріч відбудеться у межах Дипломатичного форуму в Анталії, згоду на участь у якому дали і Сергій Лавров, і Дмитро Кулеба.
«Лавров та Кулеба прибудуть до Анталії. Зустріч відбудеться з моєю участю. Ми доклали великих зусиль для її організації», - сказав турецький міністр.
Чавушоглу висловив надію на внесок майбутньої зустрічі у мир та стабільність у регіоні.
Абсолютний пріоритет – припинення військових дій, наголосив Чавушоглу.
Голова МЗС Туреччини повідомив також, що з початку бойових дій з України евакуйовано понад 12 тис. турецьких громадян.
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що готовий зустрітись з головою МЗС країни-окупанта Сергієм Лавровим, якщо такі переговори можуть бути змістовними і це вписуватиметься в загальні межі переговорного процесу з РФ.