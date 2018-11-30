Глава МИД Словакии заявил об отставке
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил о своей отставке. Как сообщает "Радио Свобода", свое решение он объяснил нежеланием парламента страны присоединиться к миграционному пакту ООН, передает УНН.
Решение относительно пакта словацкий парламент принял 29 ноября, пишет издание.
В ближайшее время Лайчак встретится с премьер-министром и президентом Словакии. После этого будет официальное объявление об отставке министра.
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СМИ отмечает, что ООН планирует принять "Всемирный пакт о регулируемой миграции" в декабре 2018 года на конференции в Марокко. Документ содержит ряд мер, необязательных к исполнению. В частности, он предлагает выдавать беженцам документы в случае их отсутствия, а также обеспечивать доступ мигрантов к социальной помощи.
Напомним, Польша отказалась поддержать Глобальное соглашение о миграции ООН.