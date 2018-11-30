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Голова МЗС Словаччини заявив про відставку

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак заявив про свою відставку. Як повідомляє "Радіо Свобода", своє рішення він пояснив небажанням парламенту країни приєднатися до міграційного пакту ООН, передає УНН.

Рішення щодо пакту словацький парламент ухвалив 29 листопада, пише видання.

Найближчим часом Лайчак зустрінеться з прем’єр-міністром і президентом Словаччини. Після цього буде офіційне оголошення про відставку міністра з посади.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чехія відмовилася підписувати міграційний пакт ООН

ЗМІ наголошує, що ООН планує ухвалити “Всесвітній пакт за регульовану міграцію” в грудні 2018 року на конференції в Марокко. Документ містить низку заходів, необов’язкових до виконання. Зокрема, він пропонує видавати біженцям документи в разі їх відсутності, а також забезпечувати доступ мігрантів до соціальної допомоги.

Нагадаємо, Польща відмовилася підтримати Глобальну угоду про міграцію ООН.

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