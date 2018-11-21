Глава МИД ФРГ напомнил о надеждах украинцев в годовщину Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Правительство Германии будет решительно продолжать прилагать усилия для достижения мира и обеспечения территориальной целостности Украины. Об этом по случаю пятой годовщины начала протестов на Майдане заявил министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас, передает УНН со ссылкой на DW.
"Пять лет назад тысячи украинцев вышли на Майдан в Киеве, чтобы реализовать свое демократическое право: они подняли свой голос за правовое государство и за свободную и суверенную Украину. Мы не забыли надежд этих людей", - заявил он.
Министр также добавил, что не забыты и "страдания, которые украинцам пришлось терпеть за последние пять лет - более сотни человек погибли во время протестов, а несколько тысяч погибли в результате конфликта на востоке Украины". Еще и сейчас на Донбассе стреляют каждый день, указал он.
По словам Мааса, Германия и в дальнейшем будет решительно выступать за мир и территориальную целостность Украины.
"И мы будем продолжать поддерживать украинское правительство в проведении реформ, чтобы улучшить жизнь людей", - добавил он.
Напомним, 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы - в день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.