Голова МЗС ФРН нагадав про сподівання українців у річницю Майдану

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Уряд Німеччини рішуче продовжуватиме докладати зусиль для досягнення миру та забезпечення територіальної цілісності України. Про це з нагоди п'ятої річниці початку протестів на Майдані заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, передає УНН з посиланням на DW.

"П'ять років тому тисячі українців вийшли на Майдан у Києві, щоб реалізувати своє демократичне право: вони підняли свій голос за правову державу та за вільну і суверенну Україну. Ми не забули сподівань цих людей", - заявив він.

Міністр також додав, що не забуті і "страждання, які українцям довелось терпіти за останні п'ять років - більше сотні людей загинули під час протестів, а кілька тисяч загинули внаслідок конфлікту на сході України". Ще й нині на Донбасі стріляють щодня, вказав він.

За словами Мааса, Німеччина і надалі рішуче виступатиме за мир і територіальну цілісність України.

"І ми будемо продовжувати підтримувати український уряд у проведенні реформ, щоб поліпшити життя людей", - додав він.

Нагадаємо, 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи - у день початку подій, які стали для України історичними: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

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