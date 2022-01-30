Глава Мюнхенской конференции по безопасности резко раскритиковал сдержанность Германии в конфликте с РФ

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“Германия уже потеряла доверие целого ряда партнеров или рискует его потерять. Колебания некоторых немецких политиков, естественно, заметили в Москве”, — заявил Ишингер.



Кроме того Ишингер заявил, что ему “становится страшно” от того, что в последние дни говорят о Германии в Вашингтоне, Брюсселе и Киеве и пишут в международной прессе.

"Была совершена череда неуклюжих действий. Я не считаю их непоправимыми. Но ущерб репутации уже нанесен”, — отметил он.

Напомним

Германия отказывается поставлять Украине оборонительное оружие.



Как заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, Германия придерживается стратегии отказа от экспорта летальной оружия.





Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.