Голова Мюнхенської конференції з безпеки різко розкритикував стриманість Німеччини у конфлікті з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. "Незграбність" Берліна у питаннях про спірний газопровод "Північний потік - 2" та постачання зброї Україні призвела до того, що Німеччина постала "у непривабливому, поганому світлі" перед США та іншими країнами-союзницями. Таку думку в інтерв'ю агентству dpa висловив голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер, передає УНН.
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“Німеччина вже втратила довіру цілої низки партнерів або ризикує її втратити. Коливання деяких німецьких політиків, природно, помітили в Москві”, — заявив Ішингер.
Крім того Ішингер, заявив, що йому “стає страшно” від того, що останніми днями говорять про Німеччину у Вашингтоні, Брюсселі та Києві та пишуть у міжнародній пресі.
“Була скоєна низка незграбних дій. Я не вважаю їх непоправними. Але шкоду репутації вже завдано”, — зазначив він.
Нагадаємо
Німеччина відмовляється постачати Україні оборонну зброю.
Як заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, Німеччина дотримується стратегії відмови від експорту летальної зброї.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії.
Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.