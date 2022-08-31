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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Глава Минцифры Федоров ставит под сомнение дальнейшее существование КРАИЛ, которая выдала лицензии 1xBet

Киев • УНН

 • 365003 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в компетенцию которого Кабмин недавно отнес лотереи и азартные игры, подверг сомнению дальнейшее существование Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), которая выдала лицензии для работы пророссийской букмекерской компании ООО “ТБК” (бренд 1xBet – ред.). Об этом Федоров во время брифинга сообщил журналисту УНН.

Глава Минцифры Федоров ставит под сомнение дальнейшее существование КРАИЛ, которая выдала лицензии 1xBet

Цитата

“Я видел дискуссию в медиа и социальных сетях по этому вопросу (аннулирование лицензии 1xBet – ред.) (…) У меня вообще возникает вопрос к существованию Комиссии (КРАИЛ – ред.). Нужна ли она вообще? Потому что все можно сделать онлайн и без чиновников. Сейчас мы делаем аудит всех процессов и будем предлагать стратегию как вообще сделать цифровой продукт из этой комиссии, которая сегодня есть”, – сообщил Федоров.

Напомним

Несмотря на войну, в Украине до сих пор продолжает работать букмекерская компания 1xBet, владельцами которой являются россияне. Украинцы выступили против ее работы и призвали Президента аннулировать ей лицензию.

Зеленский ответил и предложил заняться вопросом работы компании премьер-министру Денису Шмыгалю с привлечением правоохранителей.

В то же время в КРАИЛ российского следа в компании 1xBet до сих пор не видят и по факту занимаются “политической слепотой”, заявляя, что они стоят “на страже честной и прозрачной деятельности всех участников рынка азартных игр”. Украинцы считают такие заявления КРАИЛ “галиматьей” и призывают закрыть Комиссию.

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