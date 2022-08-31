Голова Мінцифри Федоров ставить під сумнів подальше існування КРАІЛ, яка видала ліцензії 1xBet

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“Я бачив дискусію в медіа і соціальних мережах щодо цього питання (анулювання ліцензії 1xBet, – ред.) (...) У мене взагалі виникає питання до існування Комісії (КРАІЛ – ред.). Чи потрібна вона взагалі? Бо все можна зробити онлайн і без чиновників. Зараз ми робимо аудит всіх процесів і будемо пропонувати стратегію як взагалі зробити цифровий продукт з цієї комісії, яка сьогодні є”, – повідомив Федоров.

Нагадаємо

Попри війну, в Україні й досі продовжує працювати букмекерська компанія 1xBet, власниками якої є росіяни. Українці виступили проти її роботи та закликали Президента анулювати їй ліцензію.

Зеленський відповів та запропонував зайнятися питанням роботи компанії прем’єр-міністру Денису Шмигалю із залученням правоохоронців.



Водночас у КРАІЛ російського сліду в компанії 1xBet досі не бачать та по факту займаються “політичною сліпотою”, заявляючи, що вони стоять “на варті чесної та прозорої діяльності всіх учасників ринку азартних ігор”. Українці вважають такі заяви КРАІЛ “галіматьйою” та закликають закрити Комісію.