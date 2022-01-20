Глава Минобразования уверяет, что студентов на стипендии не станет меньше
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В 2022 году в Украине количество получателей академических стипендий не уменьшится, а размер стипендий увеличится. Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram, пишет УНН.
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“В этом году количество получателей академических стипендий составит 40-45%... Таким образом, количество студентов-стипендиатов не уменьшится, а размер стипендий увеличится”, - заявил Шкарлет.
Детали
По словам министра образования, соответствующее предложение уже поддержали Министерства экономики, цифровой трансформации и Министерство финансов. Сейчас документ находится на финальной стадии согласования в Министерстве юстиции.
Дополнение
Согласно постановлению правительства, с 1 января 2022 года академические и именные стипендии соискателей высшего, профессионального образования увеличились более чем в 1,5 раза, профессионального (профессионально-технического) образования - более чем в 2,5 раза.