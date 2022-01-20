Голова Міносвіти запевняє, що студентів на стипендії не поменшає

Цитата:

“Цьогоріч кількість одержувачів академічних стипендій становитиме 40-45%… Таким чином, кількість студентів-стипендіатів не зменшиться, а розмір стипендій – збільшиться”, - заявив Шкарлет.

Деталі

За словами міністра освіти, відповідну пропозицію вже підтримали Міністерства економіки, цифрової трансформації та Міністерство фінансів. Наразі документ перебуває на фінальній стадії погодження в Міністерстві юстиції.

Доповнення

Згідно з постановою уряду, з 1 січня 2022 року академічні та іменні стипендії здобувачів вищої, фахової передвищої освіти збільшилися в понад 1,5 рази, професійної (професійно-технічної) освіти — у понад 2,5 рази.