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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 73659 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Голова Міносвіти запевняє, що студентів на стипендії не поменшає

Голова Міносвіти запевняє, що студентів на стипендії не поменшає

Київ • УНН

 • 16478 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. У 2022 році в Україні кількість одержувачів академічних стипендій не зменшиться, а розмір стипендій – збільшиться. Про це заявив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет у своєму Telegram, пише УНН.

Цитата:

“Цьогоріч кількість одержувачів академічних стипендій становитиме 40-45%… Таким чином, кількість студентів-стипендіатів не зменшиться, а розмір стипендій – збільшиться”, - заявив Шкарлет.

Деталі

За словами міністра освіти, відповідну пропозицію вже підтримали Міністерства економіки, цифрової трансформації та Міністерство фінансів. Наразі документ перебуває на фінальній стадії погодження в Міністерстві юстиції.

Доповнення

Згідно з постановою уряду, з 1 січня 2022 року академічні та іменні стипендії здобувачів вищої, фахової передвищої освіти збільшилися в понад 1,5 рази, професійної (професійно-технічної) освіти — у понад 2,5 рази.

Українські Національні Новини

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