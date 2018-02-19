Глава Николаевской ОГА пообещал решить вопрос с жильем для олимпийского чемпиона Абраменко
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 19 февраля. УНН. Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко пообещал помочь в решении вопроса с жильем для победителя Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане по фристайлу николаевца Александра Абраменко. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь губернатора Анастасия Ткач.
"Алексей Савченко поздравил спортсмена и пообещал решить вопрос с обеспечением его собственным жильем", - сообщила А.Ткач.
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Напомним, 29-летний уроженец Николаевщины Александр Абраменко получил первое для Украины "золото" на зимних Олимпийских играх 2018 в Пхенчхане по фристайлу.
С победой на Олимпиаде А.Абраменко поздравил Президент Украины Петр Порошенко.