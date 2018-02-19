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Голова Миколаївської ОДА пообіцяв вирішити питання з житлом для олімпійського чемпіона Абраменка

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 19 лютого. УНН. Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко пообіцяв допомогти у вирішенні питання із житлом для переможця Олімпійських ігор 2018 у Пхьончхані з фрістайлу миколаївця Олександра Абраменка. Про це в коментарі кореспонденту УНН повідомила прес-секретар губернатора Анастасія Ткач.

“Олексій Савченко привітав спортсмена та пообіцяв вирішити питання із забезпеченням його власним житлом”, — повідомила А.Ткач.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українцю Абраменку вручили золоту медаль Олімпіади-2018

Нагадаємо, 29-річний уродженець Миколаївщини Олександр Абраменко здобув перше для України “золото” на зимових Олімпійських іграх 2018 у Пхьончхані з фрістайлу.

З перемогою на Олімпіаді О.Абраменка привітав Президент України Петро Порошенко.

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