Голова Миколаївської ОДА пообіцяв вирішити питання з житлом для олімпійського чемпіона Абраменка
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 19 лютого. УНН. Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко пообіцяв допомогти у вирішенні питання із житлом для переможця Олімпійських ігор 2018 у Пхьончхані з фрістайлу миколаївця Олександра Абраменка. Про це в коментарі кореспонденту УНН повідомила прес-секретар губернатора Анастасія Ткач.
“Олексій Савченко привітав спортсмена та пообіцяв вирішити питання із забезпеченням його власним житлом”, — повідомила А.Ткач.
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Нагадаємо, 29-річний уродженець Миколаївщини Олександр Абраменко здобув перше для України “золото” на зимових Олімпійських іграх 2018 у Пхьончхані з фрістайлу.
З перемогою на Олімпіаді О.Абраменка привітав Президент України Петро Порошенко.