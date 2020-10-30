Председатель КСУ назвал необъективным заседание СНБО без представителей суда
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Не пригласить главу КСУ при решении вопросов деле Конституционного Суда не является объективным. Об этом сказал на брифинге в пятницу Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, передает корреспондент УНН.
“Мы говорим о разговоре, что Собрание судей поручили мне официально обратиться и сказать о проблемах, которые возникают вокруг КСУ. Об этом идет речь. Такого разговора не было. Я ждал, его не было”, — сказал Тупицкий.
Он отметил, что в случае, если не было у Главы государства времени, это не его вина.
“Но (не) пригласить председателя КСУ при решении вопросов дела Конституционного Суда, — простите, я не знаю, кто виноват, глава СНБО, или организаторы. Но это же явно необъективность — не слушать другую сторону. Что это за суд? По сути дела, СНБО вынесло приговор Конституционному суду”, — заявил председатель КСУ.
Напомним, 30 октября Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает освободить весь состав Конституционного суда.
Проект закона “О восстановлении общественного доверия к конституционного судопроизводства” зарегистрирован на сайте ВРУ.
По словам председателя КСУ, законопроект Президента Владимира Зеленского о решении Конституционного суда имеет признаки конституционного переворота в Украине.