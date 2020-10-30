Голова КСУ назвав необ'єктивним засідання РНБО без представників суду

“Ми говоримо про розмову, що Збори суддів доручили мені офіційно звернутись і сказати про проблеми, які виникають навколо КСУ. Про це йде мова. Такої розмови не було. Я чекав, її не було”, — сказав Тупицький.

Він зазначив, що у разі, якщо не було у Глави держави часу, це не його провина.

“Але (не) запросити голову КСУ при вирішенні питань щодо ділі Конституційного Суду, — вибачте, я не знаю, хто винуватий, голова РНБО, чи організатори. Але це ж явно необ’єктивність — не слухати другу сторону. Що це за суд? По суті справи, РНБО винесло вирок Конституційному суду”, — заявив голова КСУ.

Нагадаємо, 30 жовтня Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду.



Проект закона “Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства” зареєстровано на сайті ВРУ.

Зі слів голови КСУ, законопроект Президента Володимира Зеленського щодо рішення Конституційного суду має ознаки конституційного перевороту в Україні.