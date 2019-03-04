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Глава казначейства Канады уходит в отставку из-за коррупционного скандала в правительстве

Глава казначейства Канады уходит в отставку из-за коррупционного скандала в правительстве

Киев  •  УНН

 • 9396 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Председатель правления казначейства правительства Канады Джейн Филпотт заявила 4 марта, что уходит в отставку на фоне коррупционного скандала в правительстве Джастина Трюдо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Оставляя свой пост, Джейн Филпотт сообщила, что потеряла доверие к канадскому правительству.

"Я должна придерживаться своих основных ценностей, этических и конституционных обязанностей", заявила председатель казначейства.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отвергает обвинения в политическом вмешательстве, чтобы защитить инженерную фирму SNC-Lavalin от антикоррупционного суда.

Бывший семейный врач Джейн Филпотт получила пост министра здравоохранения в правительстве Трюдо в октябре 2015 года, затем был министром по делам коренного населения. И в января 2019 года стала председателем правления казначейства Канады.

Напомним, в Канаде оппозиция призывает премьер-министра Джастина Трюдо уйти в отставку в связи с громким политическим скандалом. Он начался 27 февраля, когда экс-генпрокурор страны Уилсон-Рейбоулд заявила о давлении на нее со стороны канцелярии Трюдо по делу о мошенничестве инженерно-строительной компании SNC Lavalin.

Расследование в одном из крупнейших в мире конгломератов началось в 2011 году после того, как правоохранительные органы страны выяснили, что представители компании давали взятки чиновникам правительства покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Канадская кампания рассчитывала на выгодные контракты в Ливии. Высокопоставленные руководители Канады также пытались помочь сыну диктатора Саади Каддафи покинуть страну и получить возможность остаться в Мексике после того, как его отец был свергнут.

Цель давления на тогдашнего генпрокурора Канады Джоди Уилсон-Рейбоулд заключалась в том, чтобы помочь компании SNC Lavalin избежать уголовного преследования. Когда расследование против компании началось, Трюдо еще не занимал должности премьера, однако впоследствии, как рассказала экс-прокурор, члены кабинета министров Трюдо высказывали угрозы в ее адрес и намекали на необходимость прекращения расследования.

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