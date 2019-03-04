Голова казначейства Канади йде у відставку через корупційний скандал в уряді

Залишаючи свій пост, Джейн Філпотт повідомила, що втратила довіру до канадського уряду.

"Я повинна дотримуватися своїх основних цінностей, етичних і конституційних обов'язків", заявила голова Казначейства.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відкидає звинувачення у політичному втручанні, щоб захистити інженерну фірму SNC-Lavalin від антикорупційного суду.

Колишній сімейний врач Джейн Філпотт отримала пост міністра охорони здоров'я в уряді Трюдо у жовтні 2015 року, потім була міністром у справах корінного населення. І у січні 2019 року стала головою правління казначейства Канади.

Нагадаємо, у Канаді опозиція закликає прем'єр-міністра Джастіна Трюдо піти у відставку в зв'язку з гучним політичним скандалом. Він вибухнув 27 лютого, коли екс-генпрокурор країни Вілсон-Рейбоулд заявила про тиск на неї з боку канцелярії Трюдо у справі про шахрайство інженерно-будівельної компанії SNC Lavalin.

Розслідування щодо одного з найбільших в світі конгломератів почалося в 2011 році після того, як правоохоронні органи країни з'ясували, що представники компанії давали хабарі чиновникам уряду покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

Канадська кампанія розраховувала на вигідні контракти в Лівії. Високопоставлені керівники Канади також намагалися допомогти синові диктатора Сааді Каддафі покинути країну і отримати можливість залишитися в Мексиці після того, як його батько був повалений.

Мета тиску на тодішнього генпрокурора Канади Джоді Вілсон-Рейбоулд полягала в тому, щоб допомогти компанії SNC Lavalin уникнути кримінального переслідування. Коли розслідування проти компанії почалося, Трюдо ще не займав посади прем'єра, однак згодом, як розповіла екс-прокурор, члени кабінету міністрів висловлювали погрози на її адресу і натякали на необхідності припинення розслідування.