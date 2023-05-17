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Глава ГУР заявил, что Украина может уничтожить производство БПЛА в Иране

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина теоретически может провести операцию в Иране, чтобы уничтожить производство беспилотников Shahed-136. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале ISLND TV, пишет УНН.

Цитата 

Буданов отметил, Украина гипотетически имеет возможность уничтожить производство беспилотников в Иране, но не проводит таких операций.

"Мы не находимся в состоянии войны с Ираном, как бы кому это нравилось или не нравилось. Но этого нет", — сказал глава ГУР.

Детали 

Буданов отметил, что перекрыть пути поставки вооружений из Ирана в рф очень сложно. Теоретически, помочь Украине могли бы союзники, но на практике этого не происходит.

Глава украинской разведки отмечает, что поставки дронов-камикадзе россии являются достаточно сильной помощью Ирану. Однако поставки другой военной техники минимальны.

"Это не те объемы, которые на что-то повлияют", — сказал Буданов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБуданов: На параде 9 мая в москве и Мариуполе были двойники путина

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