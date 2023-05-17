Голова ГУР заявив, що Україна може знищити виробництво БПЛА в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Голова української розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна теоретично може провести операцію в Ірані, аби знищити виробництво безпілотників Shahed-136. Про це він розповів у інтерв'ю на YouTube-каналі ISLND TV, пише УНН.
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Буданов зауважив, Україна гіпотетично має можливість знищити виробництво безпілотників в Ірані, та не проводить таких операцій.
"Ми не перебуваємо у стані війни з Іраном, як би кому це подобалося чи не подобалося. Але цього немає", — сказав голова ГУР.
Деталі
Буданов зазначив, що перекрити шляхи постачання озброєнь з Ірану до рф дуже складно. Теоретично, допомогти Україні могли б союзники, але на практиці цього не відбувається.
Голова української розвідки зазначає, що постачання дронів-камікадзе росії є досить сильною допомогою Ірану. Проте постачання іншою військової техніки мінімальне.
"Це не ті обсяги, які на щось вплинуть", — сказав Буданов.
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