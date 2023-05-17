Буданов: На параді 9 травня в москві та Маріуполі були двійники путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що відомо про трьох двійників путіна. Зокрема, на параді 9 травня у москві та Маріуполі були двійники. Про це Буданов заявив у проєкті “Антиподи” для ISLND TV, пише УНН.
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"Путін у Маріуполі був не справжній. Це різні люди взагалі, просто подивіться по вухах — різні вуха. Як мінімум є три людини, у них навіть звички різні", — сказав голова української розвідки.
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Також Буданов зазначив, що Україна не ставить собі за мету смерть путіна, хоча це цілком законно: "Путін є законною метою для України, але ми не намагаємось його ліквідувати".
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